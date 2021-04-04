EKAY Projesi ile Bağlar'ın çevre sorunu tarihe karışacak

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Karacadağ bölgesinde hayata geçireceği Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesisinin genelde Diyarbakır'ın özelde ise Bağlar'ın yarım asırlık çevre sorununa son vereceğini söyledi.

EKAY'ın temeli geçtiğimiz gün Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde atıldı. Yıllardır bölge halkının tepkisine ve şikayetine konu olan vahşi depolamaya son verin sağlık için risk oluşturan çevre sorununa son verecek proje sevinçle karşılandı. Vahşi depolamanın en çok Bağlar halkını olumsuz etkilediğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, EKAY Projesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

"Çevre sorununa son veren proje için valimize teşekkür ediyorum"

Projenin getirisinin fazla olduğunu anlatan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Valimiz Münir Karaloğlu'nun takdire şayan gayretleriyle şehrimizin geleceğine yön veren projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan biri ilçemizde ve şehrimizde ciddi anlamda çevre sorununa neden olan vahşi depolamaya son verecek olan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi projesi olup hem Büyükşehir Belediyemizin kasasından para çıkmayacak hem de burada enerji elde edilecek. Büyükşehir Belediyesi yüzde 28 gibi önemli bir rakamla da gelir elde etmiş olacak.

20-25 yıl boyunca bu sorunu çözmeyerek Bağlar'ı ve Diyarbakır'ı kaderine terk eden bir zihniyet vardı. Hamdolsun artık şehrimize ve milletimize hizmet etmeye adanmış bir anlayış var. Valimize ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.