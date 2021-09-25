EKAY'ın 2'nci etabı başlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerinde kuracağı katı atık aktarma istasyonlarıyla kentin tamamında vahşi çöp depolanma sorununu bitirecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, şehir merkezinde katı atık sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Projesinin 2. etabı kapsamında tüm ilçelerde vahşi çöp depolama alanından kaynaklı kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla aktarma istasyonları projesini hazırladı. Katı atık aktarma istasyonları projesi ile Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerindeki vahşi depolama sahaları kapatılarak rehabilite edilecek.

Tüm ilçelerdeki vahşi depolamaya son verilecek

Rehabilite çalışmalarıyla çöp sızıntı sularının, içme ve kullanma sularına karışımı engellenecek, vahşi depolama ile ilçelerdeki kötü hava, istenmeyen kokular, haşere ve sineklerden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak. Diğer ilçelerin katı atıkları da 3 ilçede yapılacak aktarma istasyonlarına taşınarak Diyarbakır'ın tüm ilçelerindeki vahşi depolamaya son verilecek. Aktarma istasyonlarının faaliyete geçmesiyle 24 saat esasıyla atıklar Karacadağ'daki EKAY tesisine taşınarak metan gazından elde edilen enerji miktarının artırılması hedefleniyor.

İhalesi yapıldı

Silvan, Ergani ve Bismil İlçelerinde Atık Aktarma İstasyonları Yapım İşinin ihalesi 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 11.00'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ihale toplantı salonunda yapıldı. 240 gün içinde tamamlanması gereken aktarma istasyonu ihalesine 2 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. Kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.