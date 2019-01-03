Ekmek hırsızı mahalle esnafını bıktırdı

Diyarbakır'da bir mahalleye dadanan hırsız, bölgede bulunan dükkanların önüne bırakılan ekmekleri çalmaya başladı. İş yeri sahipleri, hırsızın bulunması için çağrıda bulundu.

Bağlar ilçesinde bulunan Şeyh Şamil Mahallesi esnafının başı son günlerde, sabahın erken saatlerinde iş yerlerinin önüne bırakılan ekmekleri çalan hırsızla belaya girdi. Hemen her gün, bir iş yerinin önüne bırakılan ekmeği çalan zanlı, yılbaşı akşamı yaptığı hırsızlıkla güvenlik kameralarına yakalandı. Henüz güneşin doğmadığı anlarda dükkanların önüne gelen zanlının, yanına getirdiği büyük poşete doldurduğu ekmekleri alıp, bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Ekmek hırsızının son kurbanı olan dükkan sahibi Mehmet Yemez, kendi iş yerinin daha önce 3 defa çeşitli aralıklarla soyulduğunu, son günlerde de ekmekleri çalan hırsızla başlarının belada olduğunu söyledi. Yemez, “Son bir ayda, çevrede bulunan restoran ve dükkanlara dadanan hırsız, fırıncılar tarafından sabahın erken saatlerinde iş yerlerimizin önüne bırakılan ekmekleri alıp kayıplara karıştı. Daha önce duydum ama şahit olmamıştık. Yılın son gününde, sabah dükkanı açtım ve ekmeklerin olmadığını gördüm, fırını aradım kendileri ekmeği dükkanın önüne bıraktığını söyledi. İş yerimde güvenlik kamerası vardı ve hemen kayıtlara baktım. Hırsızın kapının önünde bulunan ekmekleri çalıp götürdüğünü görünce hırsızlık olayının olduğunu anladım. İş yerim daha önce birkaç defa soyulmuştu, son günlerde de ekmek hırsızı başımıza bela oldu. Zanlının yakalanmasını istiyoruz” dedi.