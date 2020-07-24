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Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor

Diyarbakır’da Yeni Yaşam Derneği tarafından kurulan Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor.

Diyarbakır'da Yeni Yaşam Derneği tarafından kurulan Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor.


Yeni Yaşam Derneğinin Hollanda Kraliyeti Matra Programı desteği ile kurduğu Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor. Proje Koordinatörü Duygu Berekatoğlu, seminerlerin kapsamını sürekli geliştirerek çalışmalarını güçlendirdiklerini söyledi. Berekatoğlu, “Bölgemizdeki endemik bitkilerden, yapay zekaya, kuantumdan, sağlık hakkına kadar, alanında uzmanlar tarafından ücretsiz, dijital olarak verilecek eğitim seminerleri web sitemiz üzerinden erişime açılacaktır. Diyarbakır'da ilk kez akademi düzeyindeki seminerler dijital ortamda gerçekleştirilerek farklı hedef kitlelere ulaştırılacaktır. Konu bazında hazırlanan videolar, testler, gibi birçok materyal bireylerin her an elinin altında bulunacaktır. Dijital ortamda tekrar tekrar izlenebilme imkanı sunan videolar sayesinde anlaşılmayan yerler üzerinden geçilebilmekte ve kişiler kendi bireysel öğrenme hızına göre öğrenmektedir. Bahar döneminde katılımın yüksek olduğu akademiye, alt yapımızı geliştirerek yaz döneminde daha zengin seminer içerikleri ile hedef kitlelerimize çalışmalarımızı ulaştıracağız” dedi.

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