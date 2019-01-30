Diyarkent Oto Galericiler Kooperatifini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Ekonomiye katkı sunmak için esnafımızın sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarkent Oto Galericiler Kooperatifi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Atilla, Oto Galericiler Başkanı Halim Turgut ve esnafla görüştü. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının istişare edildiği görüşmede, Başkan Atilla esnafın Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla esnafa destek olduğunu belirten Başkan Atilla, "Ekonomiye katkı sunmak için esnafımızın sorunlarını çözüyoruz. Esnaflarımız iş yaptıkça hemşehrilerimiz kazanıyor. Hemşehrilerimizin faydasına olacak her projeyi destekliyoruz. Sizlerin değerli düşünceleri bizim için çok önemlidir. Bizlere değerli fikirlerinizle destek olmanız çalışmalarımızın daha verimli olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.