Eksun gıdanın ikinci sukuk ihracında 200 milyon liralık satış

Eksim Holding'in gıda sektöründeki amiral gemisi Eksun gıdanın ikinci sukuk kira sertifikası ihracında, faizsiz yatırım ve emeklilik fonlarından gelen yoğun talep ile 200 milyon TL satış yapıldı.

Eksim Holding'in gıda sektöründeki amiral gemisi Eksun Gıda, alternatif finansman kanallarına erişim çerçevesinde, 11 Ağustos tarihinde talep toplamasını gerçekleştirdiği 168 gün vadeli 150 milyon TL tutarındaki ikinci sukuk kira sertifikası ihracını 200 milyon TL satışla tamamladı. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilen ihraca, faizsiz yatırım ve emeklilik fonları yoğun ilgi gösterdi. Gelen yoğun talep ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınmış olan tertip ihraç izni doğrultusunda 200 milyon TL satış yapıldığı ve bu satış tutarı ile Eksun gıda, 2022 yılında sektöründeki en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracına da imza attı.

“Holdingimize duyulan güvenin göstergesi”

Eksim Holding Mali İşler Grup Başkanı (CFO) Bora Çermikli, gıda alanındaki amiral gemi Eksun Gıda, Sinangil ve Eksun gibi pek çok markanın bünyesinde barındıran, İSO 500 listelerinde yer alan, sektöründe önde gelen bir gıda şirketi olduğunu kaydetti. Çermikli, “Eksun gıda adına gerçekleştirdiğimiz ikinci kira sertifikası işlemimizi de başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı, ihracımıza katılmış olan yatırımcıların şirketimize ve Holding'imize duydukları güvenin bir göstergesi olarak görüyor, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.