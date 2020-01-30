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Elazığ depremi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan surları da etkiledi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır surları da zarar gördü. Surların etrafı zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek korumaya alındı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş sarsıntılar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilmişti. 41 kişinin öldüğü ve bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı deprem, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarını da etkiledi. Deprem nedeni ile Urfa Kapı ve Çift Kapı arasında iki ayrı noktasında kısmi yıkımlar yaşanırken, taşların döküldüğü noktalar zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek korumaya alındı.


Tarihi surlar daha önce hırsızların hedefi olmuş, sur taşları sökülerek satılmıştı.

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