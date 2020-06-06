Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 50 dönüm ekili araziyi küle çevirdi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü.

Olay, Kocaköy ilçesi Eyüpler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Ekili araziye sıçrayan kıvılcımlar sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü. İlçeden gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 50 dönümlük ekili alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.