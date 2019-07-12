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Elektrik telleri koptu, 10 güvercin telef oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu ahırda yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu ahırda yangın çıktı. Ahırın yıkıldığı olayda 10 güvercin telef oldu.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fesih Çelebioğlu'na ait ahır, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan kıvılcımlar nedeniyle yandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ahırın yıkıldığı olayda 10 güvercin telef oldu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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