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Elektrikle balık tutmak istedi, akıma kapılıp hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde balık tutmak için suya elektrik veren şahıs suya düşerek akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık tutmak için suya elektrik veren şahıs suya düşerek akıma kapılıp hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesine bağlı Bozçalı köyü mevkiinde bulunan Dicle Nehri'nde iki arkadaş balık tutmak için trafodan kablo uzatarak suya verdi. İki arkadaştan Natık Tunç, dengesini kaybederek suya düşerek akımına kapıldı. Arkadaşı tarafından sudan çıkartılan Tunç, özel araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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