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Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Olay, bugün sabah saatlerinde Bismil'e bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıyma makinesinde çalışan 18 yaşındaki Nupelda A., bir anlık dalgınlık sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Olayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Nupelda A.'nın kıyma makinesine sıkışan eli kurtarıldı. Parmakları kanlar içinde kalan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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