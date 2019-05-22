Emanet aldıkları malzemelerle girdikleri robotik yarışmasında şampiyon oldular

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Hürriyet İlkokul öğrencileri, emanet aldıkları robotik kodlama malzemeleri ile katıldıkları yarışmadan birincilikle döndü. Çocuklar, kendilerine destek verilmesi halinde ayda yaşayabilecek çalışmalara imza atacaklarına inanıyor.

Bağlar ilçesinde bulunan Hürriyet İlkokulu öğrencileri, emanet aldıkları legolarla görevimiz ayda isimli proje geliştirdi. Geçen yıl girdikleri First Lego League jr yarışmasında görevimiz ayda projesiyle birinci olan öğrenciler bu yıl da Dicle Üniversitesince düzenlenen 2. El Cezeri robot yarışmasında görevimiz ayda, ayakkabı sileceği ve hayvanların trafikte korunması projeleri ile şampiyonluğa ulaştı. Her iki yarışmada da emanet aldıkları malzemelerle şampiyon olan öğrenciler, kendilerine yeterince destek verilmesi durumunda ayda yaşam üzerine çalışmalara imza atacaklarına inanıyor.

"Emanet değil de kendilerinin olsa daha iyi geliştirecekler"

Hürriyet İlkokulu bilgisayar öğretmeni Selma Balat, emanet aldıkları legolarla katıldıkları yarışmalarda birincilik aldıklarını kaydederek kendi okullarına ait legolarının olması durumunda projeyi daha da geliştirebileceklerini söyledi. Balat, "Bağlar Hürriyet İlkokulu olarak 2 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz, 230'un üzerinde öğrenciye robotik kodlama eğitimini verdik, bunu devamda ettireceğiz. Robotik kodlama aslında geleceğin mesleği diyebiliriz, çünkü günümüzde artık teknolojiye o kadar ilerledi ki birçok meslek gurubu ölüyor. Geleceğin mühendislerini, 3D yazılım operatörlerini ve kendi robotik sistemlerini kuracak çocukları hazırlıyoruz. Çocuklara biz düşünmelerini ve düzenli hareket etmelerini çocukluktan itibaren öğretiyoruz. Bölge geneli olarak en başta yapamayız diye bir ön yargı oluşuyor, sonrasında çocuklar geldiklerinde aileleriyle birlikte bu güzel bir şey diyorlar, çocuklarını tekrar tekrar gönderiyorlar. Büyükler için oyun tarzında değil ama biz çocuklar için oyun tarzına getiriyoruz. Aslında onlara farkında olmadan oyunlaştırarak eğitim veriyor bir şeyler öğretiyoruz. First Lego League jr'un Diyarbakır'da düzenlediği yarışmaya katıldık, 2 tane ödül aldık ve geçen sene 1 takımla katılırken bu yıl 2 takımla katıldık. Takımlardan biri sadece kızlardan oluşuyordu, kızlarında bilim ve mühendisliğe daha yatkın olduklarını düşünüyorum. Bu yılda 2 takım olarak ödül aldık. Son olarak Dicle Üniversitesi Uluslararası 2. El Cezeri robot yarışmasına katıldık. 25 öğrenciyle katıldığımız yarışmada inovasyon dalında birinci olduk. Katılımcılar arasında tek devlet okulu ve tek ilkokuluyduk. Burada aslında geleceğin bilim insanları, mühendisleri yetişiyor. Çocuklarımızın malzemeleri başka yerlerden ödünç aldığımız malzemeler, okulun ve velilerimizin maddi durumu genel olarak kötü. Malzemelerimiz olursa daha çok yerlere, yarışmalara ve çocuklara ulaşabiliriz. Birinci olduğumuz yarışmalarda setlerimiz ve tabletlerimizin birçoğu ödünç aldık, hiçbiri bize ait değil sonradan geri gönderilecek setler” dedi.

"Yapamam dedim alışınca kolay geldi"

Hürriyet ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinden Muhammed Dolsu, ilk başlarda başaramayacaklarını zannettiklerini kodlamalara alışınca basit olarak yapabildiklerini söyledi. Dolsu, "Burada robotik kodlama, robot yapma ve deneyler yapıyoruz. Daha sonra yaptığımız robotlarla yarışmalara katılıyoruz. İlk başladığımda yapamam dedim zor geldi, ama daha sonra alışınca kolay geldi. Hedefim mühendis yada bilim insanı olmak. Daha önce telefonla oyun oynuyordum ama şimdilerde ise robotik kodlamalarla kendi oyunumuzu kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

"Desteğe ihtiyacımız var"

Yaptıkları tasarımlarla da grup halinde büyük başarı elde eden ve iki yarışmaya da katılarak birinci olan Yağmur Kaya ise malzemeleri olmadıklarını, destek beklediklerini dile getirerek imkan olursa daha çok şey öğrenebileceklerini ifade etti. Kaya, “Burada legolarla şehir yapıyor, bunlarla da yarışmalara katılıyoruz. İlk başladığımda biraz heyecanlıydım, kodlamaları yaptıkça heyecanım azaldı. Malzemelerimiz yok, ödünç aldık bizim de desteğe ihtiyacımız var. Bu malzemelerden daha fazla alabilirsek, daha fazla şeyler yapabiliriz, malzemelerimiz olmadığı için yapamıyoruz destek istiyoruz” şeklinde konuştu.