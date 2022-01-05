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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan Vali Karaloğlu'na ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki Daire Başkanları, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki Daire Başkanları, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Vali Karaloğlu, Aktaş ve Daire Başkanları ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Diyarbakır'ın huzur ve güvenliği konusunda istişarelerde bulunulan görüşme sonrası Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile daire başkanlarını kadim şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Aktaş ise misafirperverliğinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'da hazır bulundu.

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