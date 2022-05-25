En büyük köy kütüphanesine kitap desteği bekleniyor

'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır'da 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmaya devam ederken, Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesine kitap desteği bekleniyor.

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu, Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesi projesini hayata geçirdi. Tellikaya köyündeki Hacı Mustafa Akyıl İlk ve Ortaokulu'nda şehit Astsubay Cengiz Tokur adına kurulan kütüphaneye kitap desteğinde bulunulmasını isteyen Sinanoğlu, 'Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şu ana kadar 96 köy okuluna 86 bin 930 kitap ve 3 bin 22 tane başta çanta olmak üzere defter, kalem, silgi gibi kırtasiye ürünleri ulaştırdı.

“Kesinlikle para kabul etmiyoruz, kitap bekliyoruz”

Tellikaya köyünde Türkiye'nin en büyük köy okulu kütüphanesini kurmayı amaçladıklarını ifade eden Sinanoğlu, “5 bin kitaba ulaşabildik, fakat kütüphanemizin kapasitesi 12 bin. Bu da Türkiye'de bir ilki barındırıyor. Bunun dışında bir yıl içerisinde '100 köy okuluna 100 bin kitap' hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, yardımsever ve kitapseverlerden kitap bekliyoruz. Tellikaya köyümüz taşımalı okul, 25 köyden taşımalı öğrenci geliyor. Bu çocuklarımızın seslerine nefes olmak için yardım bekliyoruz. Kesinlikle para kabul etmiyoruz, kitap bekliyoruz. Amacımız bu projeyi 81 ile yaymak. Şimdiden yardımseverlere teşekkür ediyorum” dedi.