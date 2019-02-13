‘Engel' kokladı, teröristlerin finans kaynağına darbe vuruldu

Diyarbakır'ın Lise ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, Engel isimli dedektör köpek sayesinde toprağa gömülü halde 5 ton 209 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün 21 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası güvenlik güçleri dedektör köpekler eşliğinde operasyon gerçekleştirdi. İlçeye bağlı, Dibek, Yolçatı ve Yalaza köyleri kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gizlenen esrar maddesi dedektör köpeğin çalışması sonucu ortaya çıkarıldı. 30 jelikan bidon ile arazide gizlenen 52 adet çuval ve poşet içerisinde 5 ton 209 kilogram esrar, yapılan çalışma ile topraktan çıkarıldı. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nca muhafaza altına alınan uyuşturucunun, daha sonra imha edileceği öğrenildi.