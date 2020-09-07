Engelli basketbolcular yöneticilerle buluştu

Liginde yer alan Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncuları ve teknik heyet, yöneticilerle buluştu.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen buluşmaya kulüp başkanı Vechettin Alsaç, yöneticiler Şeyhmus Kaya, Adnan Yıldırım, Mehmet Ali Acar ve Murat Bayancuk katıldı. Kulüp başkanı ve yöneticilerin önce teknik heyet ve sporcularla tanıştığı toplantı daha sonra, bilgi alışverişiyle devam etti. Konuşmaların ardından kulüp başkanı Vechettin Alsaç, tekerlekli basketbol takımına gerekli ilgiyi göstereceklerini söyledi. Alsaç, “Amedspor çatısı altında bir tekerlekli basketbol takımımızın olması çok önemlidir. Yönetim olarak basketbol takımımızın yanında olacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Tüm sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından kulüp başkanı ve yöneticiler, takımın Talaytepe spor salonunda yaptığı idmanı ziyaret etti.