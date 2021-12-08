Engelli bireylere sınav kursu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projelerle engelli bireylere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar kapsamında ücretsiz EKPSS kursu veriyor. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılan kurslarda Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve Anayasa olmak üzere engelli bireylere beş branşta eğitim veriliyor. Eğitim programında, engelli bireyler fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplar halinde ders veriliyor. Engelli bireyler, hayallerini gerçekleştirmek için EKPSS kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Sümerpark'ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkında yer alan Aktif Yaşam Merkezinde verilen kurslardan şu ana kadar 126 engelli birey faydalandı.