Engelli çocuğunu evde bırakan anne dağda olan çocuğu için evlat nöbetini sürdürüyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 164 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

Oğlu Mahmut Uslu için HDP il binası önünde bir senedir oturma eyleminde bulunan anne Bedriye Uslu, çocuğunun HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Sabahları engelli çocuklarını evde bırakıp HDP il binası önündeki çadıra gelerek evlat nöbeti tutan Uslu, “Oğlumu almadan buradan bir yere gitmeyeceğim. Dilimin döndüğü kadar, ayağımın tuttuğu kadar oğlumun peşini bırakmayacağım. Sabahları engelli çocuklarımı bırakıp çadırın yolunu tutuyorum. Devletimiz sürekli arkamızda bizi koruyor. Rabbim kimseyi devletsiz ve yurtsuz bırakmasın. İnşallah Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Oğlum dön gel. HDP bütün çocukları kandırıp dağa gönderiyor. Oralar sizin yeriniz değil. Senin elin kalem tutuyordu. Neden silah tutmaya başladı. Fırsatını bulduğunuz an arkadaşlarınla birlikte kaçın gelin” dedi.