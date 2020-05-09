İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli gencin akülü sandalye hayali gerçeğe dönüştü

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, en büyük hayali akülü sandalye olan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, en büyük hayali akülü sandalye olan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.


Yaptıkları yardım çalışmaları ile seslerini duyuran Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri bu kez de engelli bir vatandaşın akülü sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde oturan bedensel engelli İhsan'ın akülü sandalye hayali olduğunu öğrenen platform üyeleri hemen harekete geçti. Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, aralarında topladıkları paralarla akülü sandalye aldı. Akülü sandalyeyi engelli gencin evine kadar götüren gönüllüler, gence sürpriz yaparak akülü sandalyeyi hediye etti.


Akülü sandalyesini alan İhsan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.