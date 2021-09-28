Engelli vatandaşlar tarihi alanları gezdi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve tarihi kültürel alanları göremeyen bedensel engelli vatandaşları tarihi, turistik ve doğal güzelliklerin olduğu Gaziantep'i gezdirerek unutamayacakları bir gün yaşattı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatı ile Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 20 bedensel engelli vatandaş ile ailelerine tarihi ve kültürel alanları gezdirdi. Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kayıtlı bulunan engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen proje ile pandemi süreci boyunca evlerinden çıkamayan engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında yer almaları için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Engelli, engelsiz tüm insanlarımızın yüzünü güldürüp onları memnun edebilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikli pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli kardeşlerimiz ve büyüklerimizi aileleriyle evlerinden alarak, bölgemizde bulunan tarihi kültürel alanları görmelerini ve aileleriyle birlikte güzel bir gün yaşamalarını sağlamaktayız. İnşallah Engelsiz Yaşam Merkezimize kayıtlı bulunan tüm engellilerimizi bu projeden faydalandıracağız'' şeklinde konuştu.

Halfeti'de tekne turu, batık şehir, Rum Kalesi, Asma Köprü, Gaziantep Kalesi, Paşa Hamamı ve Hayvanat Bahçesi gibi tarihi ve kültürel alanları görme fırsatı yakalayan bedensel engelli Ferdi İrtürk, çok uzun süreden beridir ilk kez seyahat edebilmenin, gezebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kısıtlamalar nedeniyle iki yıla yakındır ilk kez gönül rahatlığı ile seyahat edip tarihi ve kültürel alanları gördüm. Bizleri unutmayan, bizlere yardım ve destek veren başkanımızdan Allah razı olsun'' dedi.