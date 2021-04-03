Engellilerin sorunları masaya yatırıldı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü, engelli dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Belediyenin engelli derneklerinin ortak bir amaçla çalışmaları, karar alma ve uygulama süreçlerinin her alanda etkin bir şekilde teşvik edilmesi, belediye hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ile yerel yönetim faaliyetlerine etkin katılımının sağlanması konuları istişare edildi.

Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla belirli periyotlarla dernek temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edecek.