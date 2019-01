Engellilerin umut noktası

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Elif Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilerin umudu oldu.

Diyarbakır'da 2005 yılında Hacettepe Terapi Özel Eğitim Merkezi olarak eğitim hayatına başlayıp, 2013 yılında Yasemin Timur ve ekibinin devralması ile Elif Hanım Özel Eğitim Merkezi olarak eğitim hayatına devam eden kurumu engelli bireylerin umudu haline geldi. Kurumların eğitim hayatına sadece zihinsel engelli ve bireysel engelli bireylere eğitim verirken, ikinci şubesi ile her alanda eğitim hizmetleri vermeye başladı. Hizmet verdikleri alanlarda başlıca olarak zihinsel, fiziksel, otizm, işitme engelli ve öğrenme güçlüğü olan bireyler olduğunu belirten koordinatör ve kurum müdürü Yasemin Timur, kurumda okuma yazma, duyu bütünleme eğitimi, engelli bireylere yönelik engelli KPSS'ye yönelik eğitimler uzman öğretmen kadrosuyla hizmet verdiklerini söyledi. Timur, “Fiziksel engelli bireyler kapalı yüzme havuzunda fizyoterapistler tarafından si içi tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir. Ayrıca diğer öğrencilerimizde öğretmenler eşliğinde yüzme havuzunda eğitim görmektedir. Dev ekranda sanal gerçeklik eğitimi ile de öğrencilerimizde çok hızlı gelişmeler memnun edici düzeydedir. Fizyoterapistler eşliğinde at terapi yöntemi öğrencilerimizdeki denge ve koordinasyonu arttırmakla beraber öğrencilerimizdeki kaslarındaki kasılmaları minimale indirmektedir. Sosyal faaliyetle kapsamında yapılan yüzme, at binme ve dev ekranda sanal eğitim yöntemleri tedaviyi olumlu yönde etkilemekte ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Kurum olarak her şeylerinin en üst düzeyde ve kurumumuz bölgede ortalama 80 kişiye iş istihdamı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz hostesler eşliğinde evden alınıp eve bırakılmaktadır. Öğrencilerimize sabah kahvaltı ve öğle yemeği hizmetimiz kurumumuzun ikramıdır. Psikologlarımız ve rehber öğretmenlerimiz aile ve öğrencilerimizle sürekli görüşme halinde olup aile eğitimi ve rehberlik hizmetleri vermektedir” dedi.