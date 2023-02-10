İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Enkaz başında umutla bekleyiş

Diyarbakır’da 6 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları 4.

Diyarbakır'da 6 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları 4. gününde de devam ediyor.


Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçesinde yıkılan ve aralarında Galeria sitesi, Sözer apartmanının da bulunduğu 6 enkaz bölgesinde 4. günde de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalara, AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi tarafından devam ederken, binalarda yaşayanların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.