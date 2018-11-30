Ensarioğlu'ndan aile sağlığı personellerine ilişkin açıklama

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği gibi Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği çerçevesinde aile sağlığı elemanı sözleşmesi, aile sağlığı elemanı ile İl Valiliği taraflarınca imza altına alınarak iki yıllık süre ile geçerlilik kazanır ve aile sağlığı elemanı ilgili aile hekimliği birimine görevlendirilmiş olur. Sözleşme süre sonunda Aile sağlığı elemanının isteği doğrultusunda yenilenir. Ancak ilimizde, aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda ilgili birimlerin aile hekimlerine yazı yazılarak dilekçe örneği gönderilmiş ve varsa çalışmak istemedikleri aile sağlığı elemanlarını bildirmeleri istenmiştir. İş sözleşmesine ve ilgili mevzuata aykırı olarak yapılan bu işlem, iş barışını bozan, aile sağlığı elemanları üzerinde baskı oluşturan,

suiistimale davetiye çıkaran, mağduriyetlerin önünü açan keyfi bir uygulamadır. Fedakarca çalışan aile sağlığı elemanlarının liyakatsiz yöneticilerin keyfi uygulamalarına kurban edilmesine, kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş bir konunun böyle insafsızca çarpıtılmasına asla göz yumamayız. Bu talihsiz yazının geri bir an önce geri çekilmesini, aksi taktirde büyük mağduriyetler oluşturacak mevzuata aykırı yanlıştan biran önce dönülmesini istiyoruz” dedi.