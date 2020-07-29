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Erasmus+ projelerinde DÜ'den büyük başarı

Dicle Üniversitesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına ICM (Uluslararası Kredi Hareketliliği) kapsamında sunmuş olduğu 21 projenin 20’si kabul edildi.

Dicle Üniversitesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına ICM (Uluslararası Kredi Hareketliliği) kapsamında sunmuş olduğu 21 projenin 20'si kabul edildi.


Türkiye Ulusal Ajansına devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından sunularak uygunluk değerlendirmesini geçen proje teklifleri, içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilirken, değerlendirme sonucunda Dicle Üniversitesinin sunmuş olduğu 21 projenin 20'si hibelendirmeye layık görüldü. Dicle Üniversitesi, kazandığı projelerle Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği projelerinde bütün Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. 2021-2023 yılları arasında Amerika'dan Asya'ya Avrupa'dan Afrika'ya 20 ülkeye yüzlerce akademisyen ile Dicle Üniversitesi öğrencilerinin katılacağı ve finansmanı Avrupa Birliğince sağlanacak olan hareketliliklerin bölgeye ve ülkeye büyük bir uluslararasılaşma vizyonu kazandırması bekleniyor.


Dicle Üniversitesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu ve hibelendirmeye layık görülen projelerine, proje miktarlarına web sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

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