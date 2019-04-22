Erbil'deki fuarda Diyarbakır ilgisi

Ağır sanayi sektöründe bölgede tek olan Mina Galvaniz standı, Erbil Yapı İnşaat ve Belediye Ekipmanları Fuarı'nda katılımcı ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bugün başlayan ve 25 Nisan'a kadar sürecek olan Uluslararası Erbil Yapı İnşaat ve Belediye Ekipmanları Fuarı'nda ağır sanayide Diyarbakır'da üretim yapan Mina Galvaniz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi tarafından açılan stantlar ziyaretçi akınını uğradı. Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Bölgesel Yönetimi İmar Bakanı Derbas Kosret, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat, Erbil Valisi Nevzat Hadi, Mina Galvaniz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Irak Bölgesel Yönetimi İmar Bakanı Derbas Kosret, yıllık üretim kapasitesi 60 bin ton olan Mina Galvaniz onursal Başkanı Tahir Özekinci ile fabrika hakkında bilgi aldı. Irak fuarının kendileri için büyük önem taşıdığını anlatan Özekinci, “Bölgenin yeniden imarı için İnşaat ve belediye ekipmanları fuarı bizler için çok önemlidir. Mina Galvaniz olarak Irak başta olmak üzere 27 ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu ülkeler arasından bizlere en yakın olan Irak'ın bizim için önemi büyüktür. Yeniden inşası yapılan Irak pazarından bölge sanayicisinin çok aktif rol alması gerekmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçlerde devam eden ilişkilerimizi daha da geliştirerek inşaat sektörüyle ilgili her alanda yer alacağımıza inanıyorum” dedi.