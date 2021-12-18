Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Kaymaz, ”Büyük bir kalkınma projesiyle Karacadağ'ı en zengin tarım bölgesi yapabiliriz”

Her fırsatta Diyarbakır'ın sorunlarını gündeme getirerek çözüm arayışlarında aktif rol alan Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Diyarbakır'ın en verimli aynı zamanda bakir kalmış bölgesi olarak adlandırdığı Karacadağ bölgesinin kalkınması için gerekli raporu hazırladıklarını ve bu konuda bölge halkının desteğini beklediklerini açıkladı.

Karacadağ bölgesinde herhangi bir hizmet akışının sağlanmadığı yönünde bilgiler aldığını belirten Kaymaz, çok önemli tarım ve hayvancılık alanı olan Karacadağ bölgesini kalkındırmak için gerekli raporu hazırlayıp hem Cumhurbaşkanına hem de gerekli yerlere göndereceklerini aktardı. Kaymaz, ”Karacadağ bölgesi, adeta yalnızlaştırılmış bir bölge. Tabi hizmet noktasındaki aksaklıkları ve eksikleri yerinde görmek içinde yaklaşık bir hafta, 10 günlük bir çalışma yaptık. Bölgenin hemen, hemen bütün köylerini dolaştık. Dolaştığımız köyler büyükşehir yasasıyla beraber artık birer mahalle oldu. İşte o köylerin 20 yılı aşkındır süregelen bir sorunlar yumağı içinde olduğunu gördük” diye konuştu.

“21. yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bir ülkede bunun yaşanması oldukça üzücü”

Karacadağ bölgesinde gerekli sorun tespitleri yaptıklarını, rapor haline getirip Cumhurbaşkanı ve Diyarbakır il yöneticilerine sunacaklarını belirten Kaymaz, yalnızlaştırılmış Karacadağ'ı en zengin tarım ve hayvancılık bölgesi yapacakları konusunda kararlı olduklarını söyledi. Kaymaz, ”Bölgemizi, kentimizi daha verimli daha iyi bir yere getirmek için çıktığımız bu yolda tüm STK'ların ve halkımızın desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.