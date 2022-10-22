Erdemliler Hareketi Derneği İl Başkanı Kaymaz: “Diyarbakır artık terörle anılmıyor”

Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı öncesi, Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz değerlendirmede bulundu.

Bir takım açılışlarda bulunmak üzere 23 Ekim Pazar günü Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini önemsediklerini belirtti.

Diyarbakır'ın Erdoğan tarafından önemsenen bir şehir olduğunu söyleyen Kaymaz, “23 Ekim'de Erdoğan'ın toplu açılışını yapacağı birçok hizmetin şahitliğini yapacağız. Diyarbakır halkının da bu ziyareti sahiplenmesini bekliyorum. Böylesi bir süreçte terörle anılan bir bölge olan Doğu ve Güneydoğumuz, özellikle de acıların şehri Diyarbakır, bu acıları ve gözyaşlarını dindirmeye çalışan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bugün bakarsak Diyarbakır, güvenli ve huzurlu bir şehir oldu. Artık terörle anılmıyor. Burada artık sevinç, mutluluk ve neşe mevcut. Kentteki otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 diyebiliriz. Artık Diyarbakır kültürel anlamda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklentilerini dile getiren Kaymaz, vatandaşın en büyük beklentilerinden birinin 'gıda fiyatlarındaki pahalılığın' bitmesi olduğunu söyledi. Kaymaz, “Tabi ülkemizde ne yazık ki muhalefet partisi bunun sadece iktidara bağlıyor. Oysa ki bunun dünyada cereyan eden bir hayat pahalılığının olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi Rusya-Ukrayna savaşı ve dolardaki iktidarsızlıkla oluşan ekonomik bir darbe girişimidir. Tabi bununla mücadele eden bir Türkiye var. Ülkemiz bunlara diz çökecek bir ülke değil” diye konuştu.

“Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan beklentisi, öncelikle alım gücünün arttırılmasıdır” değerlendirmesinde bulunan Kaymaz, “Ayrıca gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artırımının durdurulması önemli bir konu. Buna sebep olan fırsatçı zihniyetin denetimlerinin sıklaştırılması ve en ağır cezayla cezalandırılmaları yönünde yaptırımların hayata geçirilmesidir” ifadelerine yer verdi.