İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergani aydınlatılıyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Ergani Devlet Hastanesi çevresini aydınlatıyor.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Ergani Devlet Hastanesi çevresini aydınlatıyor.


Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesindeki yürüyüş yolları ve Ergani Devlet Hastanesi çevresinde bulunan ve çeşitli olumsuzluklardan dolayı deforme olan aydınlatma direklerini onarıyor. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla teknik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, hasar görmüş ve işlevini yitirmiş dekoratif aydınlatma direklerinin kırılan parçaları yenilenirken, iç ve dış elektrik sistemleri tamir ediliyor. Çalışmaların tamamlanması ile yürüyüş yollarının aydınlık olması ve caddelerin yol boyunca estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.