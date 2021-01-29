Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, 5 adet çöp toplama, 1 adet iş makinesi, 1 adet de hizmet aracını filosuna ekledi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün girişimleri sonucu belediye araç filosuna 5 adet çöp toplama, 1 adet iş makinesi ve 1 adet de hizmet aracı eklendi. Hizmete alınan araçlar, kent caddelerine çıkarak çalışmalarına başladı. Kaymakam Öztürk, Ergani halkı için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, "Belediye araç filosuna 7 araç daha ekledik. Temizlik araçlarımız kent genelinde çöp temizleme işlemine başladı. Diğer araçlarımız da ihtiyaç halinde kullanılıyor. Ergani halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Araçlarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Vatandaşlar da özellikle temizlik çalışmalarından dolayı Ergani Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.