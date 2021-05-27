Ergani Belediyesi çevre düzenlemelerine devam ediyor

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde bulunan park ve refüjlerin bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Öztürk, Ergani Belediyesi olarak park ve refüjlerde başlattıkları temizlik, yenileme, fidan dikimi gibi yeşil alan çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kaymakam Öztürk, “Ekiplerimiz, anayollarda bulunan refüj ve kavşaklarda fidan dikimi ve çimlendirme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda tüm parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımız sürüyor. Ergani'miz, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla daha güzel olacak” dedi.