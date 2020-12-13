Ergani Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları doğrultusunda ilçede sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerdeki yollar kilitli parke taşı ile döşeniyor.