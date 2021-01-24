Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri kısıtlama günülerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama ve su bıraktı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile harekete geçen Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve su bıraktı. 56 saatlik kısıtlama ve dondurucu soğuklar nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için sokak sokak gezen ekipler, yaptıkları barınaklara mama bırakarak hayvanların karınlarını doyurmalarını sağladı.