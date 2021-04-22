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Ergani Belediyesinden maddi durumu düşük vatandaşlara gıda yardımı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başlandı.


Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk' ün talimatlarıyla, Ergani Belediyesinin Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği gıda kolileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, içerisinde 15 adet gıda ürünü bulunan yardım kolileri maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılacak.

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