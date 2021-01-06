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Ergani Belediyesinden park ve bahçelerde temizlik seferberliği

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlara yönelik temizlik seferberliği başlattı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlara yönelik temizlik seferberliği başlattı.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlendiği, çocukların vakit geçirdikleri park ve yeşil alanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme, temizlik, ilaçlama ve gübreleme çalışmaları yapan ekipler, zarar gören çocuk oyun grupları ve kent mobilyalarının bakım onarımını da gerçekleştirdi.


Ekiplerin, periyodik olarak bu çalışmaları sürdüreceği öğrenildi.

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