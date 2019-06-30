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Ergani Devlet Hastanesi'nde bir ilk

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi’nde konjenital katarakt tanısı konulan 6 yaşındaki hasta, detaylı muayene ve inceleme sonrası hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde konjenital katarakt tanısı konulan 6 yaşındaki hasta, detaylı muayene ve inceleme sonrası hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.


Görme azlığı şikayeti nedeniyle ailesi tarafından göz polikliniğine getirilen 6 yaşındaki hasta, burada göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Şahin Pektaş tarafından muayene edildi. Pd. Dr. Pektaş tarafından hastaya konjenital katarakt tanısı konuldu. Önce sağ gözü bir hafta sonrada sol gözünden katarakt ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilen hasta sağlığına kavuştu.

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