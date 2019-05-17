Ergani Halk Kütüphanesi'nden okullara kitap yardımı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Halk Kütüphanesi tarafından okullara kitap yardımı yapıldı.

Ergani Halk Kütüphanesi Müdürü Abdulbari Tanrıverdi'nin destekleri ile ilçedeki okullara kitap yardımı yapıldı. Okullara verilmek üzere bağış olarak toplanan kitapları dağıtmaya başlayan Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, “Bir süredir yerel ve ulusal düzeyde başlatmış olduğumuz ‘sen de bir kitap bağışla' kampanyasından toplanan binlerce kitapların dağıtımına başladığımız ilk günde 15 okula verildi. Kitapsız okulun kalmaması için elimizde bulunan diğer kitapları da dağıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu kampanyamıza herkesin duyarlı olmasını beklerken, kitap bağışında bulunanlara teşekkür ederiz” dedi.