Ergani İlçe Halk Kütüphanesinden anlamı davranış

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Halk Kütüphanesi örnek bir davranış sergileyerek Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Onkoloji servisinde yatan hastalara kitap, boyama kitapları ve boya malzemelerini hediye etti.

Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, hastanede yatan çocuklara destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Tanrıverdi, “Hastane yetkililerince yaptırılan iki adet kitaplığın boş kalmaması için kütüphane olarak bu gün yaptığımız gibi bundan sonra da bu tür yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Böylece hastanedeki tedavileri dışında kalan zamanlarında kitap okuyarak, resim çizerek güzel geçirmelerine ve ayrıca da kedilerine kitap ve okuma sevgisini aşılamış oluruz, diye düşünüyoruz” dedi.