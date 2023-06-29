Ergani ilçesinde 60 dönüm ekili arazi küle döndü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 60 dönüm buğday ekili arazi küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Selmanköyü mezrasında üç şahsa ait ekili arazide henüz nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Çevre köylerdeki vatandaşlar seferber olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yangın, müdahaleler sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.