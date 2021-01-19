Ergani kar yağışı sonrası beyaza büründü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Ergani'de dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah gözlerini karla açan çocuklar dışarı çıkıp karın keyfini çıkardı. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışması başlattı.