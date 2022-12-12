Ergani katı atık aktarma istasyonunda sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık çöp sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi çerçevesinde Ergani ve Silvan'da katı atık aktarma istasyonu yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EKAY projesinin 2. etabı çerçevesinde tüm ilçelerde vahşi çöp depolama alanından kaynaklı kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla aktarma istasyonları inşa ediyor. Ergani ve Silvan'da başlatılan katı atık aktarma istasyonunda çalışmalarda sona gelindi. Aktarma istasyonu tamamlandığında çevresindeki ilçelerin de katı atıkları toplanarak EKAY'a taşınacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Bismil'de katı atık aktarma istasyonu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rehabilite çalışmalarıyla çöp sızıntı sularının, içme ve kullanma sularına karışımı engellenecek, vahşi depolama ile ilçelerdeki kötü hava, istenmeyen kokular, haşere ve sineklerden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak.

Diğer ilçelerin katı atıkları da 3 ilçede yapılacak aktarma istasyonlarına taşınarak Diyarbakır'ın tüm ilçelerindeki vahşi depolamaya son verilecek. Aktarma istasyonlarının faaliyete geçmesiyle 24 saat esasıyla atıklar Karacadağ'daki EKAY tesisine taşınarak metan gazından elde edilen enerji miktarının artırılması hedefleniyor.