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Ergani Kaymakamı Öztürk Gençlik Merkezini gezdi

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Gençlik Merkezini ziyaret etti.


Kaymakam Öztürk, ilçede faaliyet yürüten Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Beraberinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kenan Taş ile birlikte Gençlik Merkezindeki sanat ve spor dallarındaki kursları inceleyen Kaymakam Öztürk burada yetkililerden çalışma ve projelere ilişkin bilgi altı. Kursiyerlere çalışmalarında başarılar dileyen Kaymakam Öztürk, "Gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlik Merkezindeki çalışmaları yerinde görüp kursları inceledik. Kursiyerlerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

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