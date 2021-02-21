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Ergani otogarında dezenfekte çalışmaları

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe otogarında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe otogarında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.


Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla, Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe otogarında faaliyet gösteren otobüs firmaları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları ile diğer ortak kullanım alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, tüm alanı temizledikten sonra dezenfekte çalışmasında da bulundu.

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