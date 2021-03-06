Ergani Sanayi Sitesinde kapsamlı temizlik

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sanayi sitesini dört koldan temizledi.

Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sanayi sitesinde gerçekleştirdiği süpürme ve çöp toplama çalışmasının yanı sıra çevrede biriken kaba atıkları iş makineleri ile kaldırarak esnafa ferah ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağladı.