İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergani Sanayi Sitesinde kapsamlı temizlik

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sanayi sitesini dört koldan temizledi.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sanayi sitesini dört koldan temizledi.


Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sanayi sitesinde gerçekleştirdiği süpürme ve çöp toplama çalışmasının yanı sıra çevrede biriken kaba atıkları iş makineleri ile kaldırarak esnafa ferah ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.