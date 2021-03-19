Ergani ve Çermik'te 120 çiftçiye 3 bin adet dut fidanı dağıtıldı

Kentte yerel üreticiyi desteklemek, vatandaşların doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kuru dut ve dut pekmezinin üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla Ergani ve Çermik ilçelerinde çiftçilere toplam 3 bin adet dut fidanı dağıttı. Toplam 120 çiftçinin yararlandığı fidan dağıtımında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, fidan dikim ve ürün verimliliği konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Ergani ilçesinde düzenlenen dut fidanı dağıtımına Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Ergani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Çiçek, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, Ergani ve Çermikli çiftçiler katıldı. Dut fidanı dağıtımından dolayı oldukça memnun olan Ergani ve Çermikli çiftçiler, verilen desteklerden ötürü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Çiftçilere fidan desteği devam edecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun 2021'i sert kabuklu meyve yılı ilan etmesiyle birlikte 17 ilçede çiftçilere, fıstık, badem ve ceviz fidanları hibe edilecek. Toplam 15 milyon lira bütçeye sahip olacak projenin paydaşları Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olacak. Projeden Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 5 dönüm ve 100 dönüm araziye sahip olan çiftçiler yararlanacak.