İhlas Haber Ajansı

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Ergani ve Silvan ilçelerine otobüs seferleri yeniden başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile durdurduğu Ergani ve Silvan otobüs seferlerine yeniden başladı.


Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle ara verdiği ilçe otobüs seferlerini yeniden hizmete alıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, bu sabah itibarıyla buzlanma tehlikesinin geçtiği Ergani ve Silvan'a otobüs seferleri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, dün aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeni ile ara verdiği Bismil ve Çınar'a otobüs seferlerini yeniden başlatmıştı.


Dicle, Eğil, Hani ve Çermik ilçelerine ise buzlanma tehlikesi geçtikten sonra ulaşım hizmetleri verileceği bildirildi.

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