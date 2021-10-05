Ergani'de 5 hayvan içme suyu göleti onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani'de 5 hayvan içme suyu göletinin bakım, onarımını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ergani'de daha önce inşa edilen ancak ekonomik ömrünü tamamlayan 5 gölette bakım ve onarım çalışması yaptı. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları sonucunda Demirli, Alitaş, Giraylar, Çakartaşı ve Coşkun mahallelerindeki göletler, yeniden çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Hayvan içme suyu göletlerinin bentlerini yenileyen ve göl aynasında oluşan toprakları iş makineleriyle temizleyen ekipler, göletlerin daha verimli su toplamalarını sağlamak amacıyla seviyesini yükseltti.