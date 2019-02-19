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Ergani'de anaokulu öğrencileri kodlama öğreniyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki anaokullarında eğitim gören öğrenciler için ‘Ergani’nin anaokulları kodlama öğreniyor’ projesi hayata geçirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki anaokullarında eğitim gören öğrenciler için ‘Ergani'nin anaokulları kodlama öğreniyor' projesi hayata geçirildi.


Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde ‘Ergani'nin anaokulları kodlama öğreniyor' projesini hayata geçirdi. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteğe layık görülen proje sayesinde kentteki tüm anaokulu öğretmenleri ve idarecileri kodlama eğitiminden faydalanarak sertifikalarını aldı. Bundan sonraki süreçte anaokullarında kodlama eğitimini uygulamaya geçirmeye hazırlanan Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, modern çağın teknoloji dili olan kodlamanın tüm öğrenciler tarafından öğrenilmesini hedefliyor.

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