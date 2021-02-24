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Ergani'de anaokulu öğrencilerine etkinlik seti dağıtıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde anaokulu öğrencilerine eğitici dergi ve etkinlik seti dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde anaokulu öğrencilerine eğitici dergi ve etkinlik seti dağıtıldı.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla, ilçede hizmet veren anaokullarına kayıtlı öğrencilere çocuklar için eğitici dergi ve etkinlik seti dağıtıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, bu proje ile çocukların eğitimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, “Gerçekleştirmiş olduğumuz çocuk dergi ve etkinlik seti aboneliği ile çocuklarımıza her ay düzenli bir şekilde dağıtım yapacağız. Böylece hem çocuklarımız eğlenerek öğrenecek hem de anaokulu öğretmenlerimize materyal desteği sağlamış olacağız” dedi.

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