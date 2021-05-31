İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergani'de anaokulu öğrencilerine etkinlik seti dağıtıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde anaokulu öğrencilerine dergi ve etkinlik seti dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde anaokulu öğrencilerine dergi ve etkinlik seti dağıtıldı.


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile anaokulu öğrencilerine dergi ve etkinlik seti dağıtıldı. Belediye tarafından temin edilen dergi ve etkinlik setlerini alan minik öğrenciler Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.


Kaymakam Öztürk, yarınların teminatı olan çocuklar için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, “İlçede eğitim gören 3-6 yaş arasındaki anaokulu öğrencilerine dergi ve etkinlik seti dağıttık. Çocuklarımız bizim teminatımızdır. Elimizdeki tüm imkanları öğrencilerimiz için seferber ediyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.